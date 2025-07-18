«Одним щелчком!»: Конфискация российских активов грозит Лондону бегством шейхов

Главным наказанием для «лунатиков» из Лондона будет не российский зеркальный ответ на конфискацию, а реакция шейхов из залива с бизнесменами из Латинской Америки и Африки, сказал в эфире НСН Андрей Климов.

Великобритания может легко конфисковать замороженные российские активы, но это приведет к потере этой страной финансовой репутации и «бегству» хранящих там капиталы бизнесменов, объяснил в интервью НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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В посольстве России в Лондоне ранее сообщили «Известиям», что вопрос конфискации замороженных российских средств стал чаще обсуждаться в политических кругах Великобритании. Климов объяснил, чем такой шаг грозит Соединенному Королевству.

«Технически они могут это сделать одним щелчком на компьютере, но с точки зрения международного права это будет, мягко говоря, серьезное правонарушение. На самом деле это грабеж. Если это они сделают, - и это хорошо понимают банки Англии, - то количество людей, которые бегут сейчас из Британии с тугими кошельками, может кратно возрасти. За недавнее время из Великобритании убежало более 11,5 тысяч финансистов из-за похожих тем. Они там и налог на наследство подняли, и много других драконовских мер ввели, и преступность там растет. Если они сейчас и такое сделают, Британия, по всей видимости, навсегда прекратит быть мощным глобальным финансовым центром», - сказал сенатор.
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По его словам, ответные «зеркальные» меры Москвы в отношении Лондона возможны, но гораздо существеннее будет реакция бизнеса.

«Оспаривать это нужно, вне всякого сомнения. У нас есть возможность и зеркальные меры применять, но самое главное наказание их ждет не от России, а от всех остальных клиентов. Это сразу же очень серьезно воспримут шейхи из залива, а также многие бизнесмены из Латинской Америки, Африки, из бывших британских колоний. Это все очень серьезно им аукнется. Я не знаю, как они поступят, но этим они выбьют последний камень из-под былых британских возможностей. Последний камень – это финансовые капиталы, которые они у себя довольно умело держали последние 400 лет. Вот теперь они могут это загубить сами. Ну, там же лунатики правят, ничего удивительного», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может выделить Киеву $5 млрд из замороженных активов России. При этом президент России Владимир Путин назвал «грабежом» возможное изъятие странами Запада замороженных российских активов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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