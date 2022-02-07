Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 7 февраля призвал австралийцев на Украине немедленно уехать из этой страны. Об этом сообщается в заявлении премьера на его сайте.

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«Сейчас пора уезжать. И мы усиливаем этот посыл», - говорится в заявлении.

По словам премьера, на заседании комитета нацбезопасности кабмина Австралии самым первым пунктом повестки дня была ситуация на Украине. Моррисон также призвал Россию продолжать участвовать в дискуссиях с остальными странами, которые «хотят урегулировать эту проблему».

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвстралияУкраина
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