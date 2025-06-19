Российские регионы получили оценку за дружбу с Китаем

По его словам, комитет совместно с фондом «Петербургская политика» разделил субъекты РФ на группы в зависимости от продуктивности их сотрудничества и выставил им оценки по 10-балльной шкале. Рейтинг оказался в доступе у СМИ2.

По данным реестра, активнее всего с Китаем взаимодействуют приграничные регионы, но сотрудничество также наращивают и центральные субъекты. Первое место в рейтинге заняла Амурская область, а в топ-5 еще вошли Еврейская автономная область, Приморский край, Татарстан и Тульская область. В антилидерах — Чечня и Ингушетия, которые набрали только по одному баллу из 10. Титов также подчеркнул, что Пекин интересуют те области, где сочетаются и удобная логистика, и кадровые ресурсы, и действует понятная система принятия управленческих решений.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил в разговоре с НСН, что тренд россиян на Китай — всерьез и надолго.

