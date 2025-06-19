Путин появится в мультсериале «Простоквашино»

В мультьсериале «Простоквашино» должен появиться российский президент Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

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По её словам, появление в проекте такого персонажа может стать российской «мягкой силой» для продвижения её культуры в мире.

«Это, конечно, станет самой популярной «мягкой силой», которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт», - заключила она.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что «Союзмультфильм» поможет в создании мультфильма по рисункам детей из приграничных районов региона, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот из мультсериала «Простоквашино»
ТЕГИ:Владимир ПутинМультфильмСоюзмультфильмПростоквашино

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