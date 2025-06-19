Путин появится в мультсериале «Простоквашино»

По её словам, появление в проекте такого персонажа может стать российской «мягкой силой» для продвижения её культуры в мире.

«Это, конечно, станет самой популярной «мягкой силой», которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт», - заключила она.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что «Союзмультфильм» поможет в создании мультфильма по рисункам детей из приграничных районов региона, сообщает RT.

