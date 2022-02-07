Разведка Народной милиции ДНР выявила прибытие на линию соприкосновения в Донбассе наёмников из Польши. Об этом проинформировал на встрече с журналистами в Донецке официальный представитель управления НМ ДНР полковник Эдуард Басурин.

Две вооруженные группы в количестве до двадцати человек, говорящих на польском языке, обнаружены в районе населённого пункта Попасная. Установлено, что наёмники прибыли для выполнения совместных диверсионно-террористических актов в зоне ответственности 24 механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

По словам Басурина, перед планируемым началом наступления украинских силовиков наемники должны постараться нанести значительный урон объектам гражданской инфраструктуры с целью вынудить подразделения ДНР нанести ответный удар. Киев попытается использовать ситуацию как предлог для начала боевых действий.

Одновременно на Донецком направлении УНМ ДНР фиксирует прибытие украинских националистов. Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

В свою очередь разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила бронированную технику подразделений вооружённых сил Украины на территории части спорного города Золотое, подконтрольной Киеву. Об этом информирует оборонное ведомство ЛНР.



