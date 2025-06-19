Песков: Снижения ключевой ставки на один процент недостаточно
Снижения ключевой ставки Центробанка РФ только на один процентный пункт недостаточно. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его слова, установленная регулятором ставка тормозит российскую экономику, это торможение является спланированным, о чём ранее говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, а также указывали в Минэкономразвития.
«Споры о чём ведутся: мы достаточно притормозились? Нужно ли ещё притормаживать? Или нужно ускоряться? Ускоряться быстро или медленно?» - отметил представитель Кремля.
Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru