Песков: Снижения ключевой ставки на один процент недостаточно

По его слова, установленная регулятором ставка тормозит российскую экономику, это торможение является спланированным, о чём ранее говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, а также указывали в Минэкономразвития.

«Споры о чём ведутся: мы достаточно притормозились? Нужно ли ещё притормаживать? Или нужно ускоряться? Ускоряться быстро или медленно?» - отметил представитель Кремля.

Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых, сообщает RT.

