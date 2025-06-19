Армия России освободила Новониколаевку в ДНР
19 июня 202512:31
Вооруженные силы РФ освободили поселок Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, бойцы группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенный пункт под свой контроль.
Ранее армия России освободила село Новониколаевка в Сумской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru