Армия России освободила Новониколаевку в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили поселок Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, бойцы группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенный пункт под свой контроль.

Ранее армия России освободила село Новониколаевка в Сумской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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