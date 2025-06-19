Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива
Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива в качестве ответа на действия противников страны. Об этом в интервью агентству Mehr заявил член комитета иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Бенхам Саэиди.
По его словам, все, кто угрожает исламской республике, «обязательно получат сокрушительный ответ».
«Решения по вопросу того, как отвечать врагам, будут приниматься с учетом обстоятельств», - заключил Саэиди.
Ранее верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru