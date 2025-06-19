Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива

По его словам, все, кто угрожает исламской республике, «обязательно получат сокрушительный ответ».

«Решения по вопросу того, как отвечать врагам, будут приниматься с учетом обстоятельств», - заключил Саэиди.

Ранее верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем, сообщает RT.