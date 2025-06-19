Путин и Си Цзиньпин осудили действия Израиля против Ирана
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник российского лидера России Юрий Ушаков.
По его словам, лидеры осудили действия Израиля против Ирана.
«Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке невозможно с помощью силовых методов», - сказал Ушаков.
Он также добавил, что полномасштабные переговоры между Путиным и Си Цзиньпином запланированы в Китае на 2 сентября.
Ранее Путин в разговоре с президентом ОАЭ подтвердил готовность РФ выступить посредником между Ираном и Израилем, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru