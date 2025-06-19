У входа в ресторан в Кельне произошел взрыв
Взрыв прогремел у входа в один из ресторанов в Кельне в Германии. Об этом говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры города.
Инцидент произошел утром 19 июня. В этот момент в заведении никого не было, обошлось без пострадавших. Взрывная волна выбила стекла в окнах ресторана.
Полиция разыскивает двух подозреваемых в преступлении, свидетели заметили их убегающими от места происшествия.
Ранее власти организовали эвакуацию жителей центра Кельна для обезвреживания трех бомб времен Второй мировой войны, свои дома покинули более 20 тысяч человек, напоминает RT.
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