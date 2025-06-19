Песков: Повода для встречи Путина и Трампа пока нет
В настоящее время отсутствуют какие-либо поводы для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, подобная встреча будет необходима для фиксации результатов работы по устранению дипломатических раздражителей, однако работа в этом направлении только началась.
«Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу?» — заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru