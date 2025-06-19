Песков: Повода для встречи Путина и Трампа пока нет

По его словам, подобная встреча будет необходима для фиксации результатов работы по устранению дипломатических раздражителей, однако работа в этом направлении только началась.

«Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу?» — заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, сообщает RT.



