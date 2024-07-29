«Преемник Пригожина, Киев или Запад»: Кто стоит за разгромом ЧВК «Вагнер» в Мали

В минувшие выходные в Мали погибли десятки бывших наемников ЧВК «Вагнер», которые сегодня помогают африканским властям бороться с боевиками из запрещенных группировок. Это самые большие потери для ЧВК за все время присутствия в регионе.

Позднее телеканал RT опубликовал фотографии украинских наемников в Африке. Утверждается, что они сражаются на стороне туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

БУРЯ И ЗАСАДА

Еще в пятницу ВС Мали сообщили о боевых действиях против коалиции арабо-туарегских движений в приграничной с Алжиром области. Военные при поддержке «вагнеровцев» пытались захватить приграничный Тинзаватен, но встретили ожесточенное сопротивление.

Именно в это время в регионе разыгралась песчаная буря, которая не позволила военным прикрывать бойцов, пришлось отступить. Несмотря на погодные условия, в бой сумел вступить принадлежащий ЧВК вертолет Ми-24. Экипаж пытался прикрыть российских бойцов, но машина была уничтожена зенитным огнем, пишет телеграм-канал «Рыбарь».

Это не первая подобная военная операция властей Мали на границе с Алжиром. До этого правительственные войска освободили от арабо-туарегских боевиков ряд других населенных пунктов. Но в этот раз удача не была на их стороне.

Цель подобных военных «вылазок» - прервать снабжение сепаратистов, которые напрямую связаны с террористическими организациями, перекрыть канал поставок вооружения и людей, а также восстановить суверенитет в регионе.

Позднее арабо-туарегская коалиция «Стратегической основы защиты народа Азавада» заявила о разгроме правительственных войск в Мали, а сообщение подтвердила фотографиями и видео. Исходя из последних данных, в бою на границе погибли десятки силовиков ВС Мали, а также несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер».