«Преемник Пригожина, Киев или Запад»: Кто стоит за разгромом ЧВК «Вагнер» в Мали
На границе Мали и Алжира погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер», СМИ винят преемника Пригожина, а также Украину и Францию, которые поддерживают радикалов в регионе.
В минувшие выходные в Мали погибли десятки бывших наемников ЧВК «Вагнер», которые сегодня помогают африканским властям бороться с боевиками из запрещенных группировок. Это самые большие потери для ЧВК за все время присутствия в регионе.
Позднее телеканал RT опубликовал фотографии украинских наемников в Африке. Утверждается, что они сражаются на стороне туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
БУРЯ И ЗАСАДА
Еще в пятницу ВС Мали сообщили о боевых действиях против коалиции арабо-туарегских движений в приграничной с Алжиром области. Военные при поддержке «вагнеровцев» пытались захватить приграничный Тинзаватен, но встретили ожесточенное сопротивление.
Именно в это время в регионе разыгралась песчаная буря, которая не позволила военным прикрывать бойцов, пришлось отступить. Несмотря на погодные условия, в бой сумел вступить принадлежащий ЧВК вертолет Ми-24. Экипаж пытался прикрыть российских бойцов, но машина была уничтожена зенитным огнем, пишет телеграм-канал «Рыбарь».
Это не первая подобная военная операция властей Мали на границе с Алжиром. До этого правительственные войска освободили от арабо-туарегских боевиков ряд других населенных пунктов. Но в этот раз удача не была на их стороне.
Цель подобных военных «вылазок» - прервать снабжение сепаратистов, которые напрямую связаны с террористическими организациями, перекрыть канал поставок вооружения и людей, а также восстановить суверенитет в регионе.
Позднее арабо-туарегская коалиция «Стратегической основы защиты народа Азавада» заявила о разгроме правительственных войск в Мали, а сообщение подтвердила фотографиями и видео. Исходя из последних данных, в бою на границе погибли десятки силовиков ВС Мали, а также несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер».
Радикалы сообщили, что готовили на границе «засаду», они использовали несколько мощных СВУ, чтобы остановить конвой, а также начиненную взрывчаткой машину.
В результате нападения туарегов погиб и известный военный корреспондент Никита (позывной «Белый»), автор канала Grey Zone, пишут «Военкоры русской весны». Сообщения на самом канале не обновлялись с 23 июля.
21 июля на канале вышел пост, в котором Белый жалуется на «ментальность» союзников, которых вечно приходится ждать в бою.
«Тот, кто был в командировках на дальнем направлении, знает, как сложно порой организовать выдвижение колонны с союзниками, по причине, скажем так, их ментальности. На Ближнем Востоке и в Африке у местных жизнь идёт не спеша», - писал он.
ЛОТОС ПРИГОЖИНА
Позднее информацию о нападении подтвердила журналистка Анастасия Кашеварова.
«Это действительно правда, в Мали много убитых и пленных наших ребят, ребят из «Вагнера». Попали в засаду», - написала она в Telegram-канале.
При этом информация о пленных не разглашается, точных данных о количестве взятых в плен на данный момент нет. Военкор Борис Рожин, комментируя произошедшее, написал, что среди пленных бойцов ЧВК «Вагнер» в африканском Мали якобы оказался преемник бывшего главы компании Евгения Пригожина Антон Елизаров («Лотос»).
«Среди пленных был небезызвестный [командир штурмовиков, преемник Пригожина в ЧВК] „Лотос“. Но его уже обменяли обратно», - утверждает он.
По данным других Telegram-каналов, Лотоса в разбитой колонне вообще не было. Источники, приближенные к ЧВК, ситуацию с преемником Пригожина не комментировали.
При этом именно Елизарова винят в случившемся. Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что многие «вагнеровцы» были против того, чтобы Лотос был избран командиром бригады, но Елизарова на эту должность «продвинул» Павел Пригожин (сын Евгения Пригожина). По ее данным, после этого назначения «старички» начали уходить из ЧВК, а Лотос игнорировал реальные проблемы.
«И вот приехавший на место «Лотос» отправляет отряд, и они идут вперед, в песчаную бурю, без дозорных, разведки и саперов впереди. А этих духов там тысячи, ребята попали в засаду. Практически все 200 - бплашники, саперы, инженеры», - написала она про ситуацию с засадой.
ВЫКУП И МИНОБОРОНЫ РФ
По данным канала «Рыбарь», ЧВК «Вагнер» совместно с «Африканским корпусом» оперативно провели «переговоры по выкупу пленных, заключив две сделки». Утверждается, что в обменном процессе ключевую роль сыграли представители Минобороны России. Ведомство официально эти сведения не комментировало.
Отмечается, что в узких кругах уже пытаются оправдать разгром колонны тем, что «к планированию операции подключились американцы, французы, англичане, инопланетяне». При этом специалисты уверены, что основная причина кроется в недооценке противника.
Со своей стороны, африканист и политтехнолог Виктор Луковенко согласился с тем, что кадровые перестановки в ЧВК негативно сказались на эффективности группы.
«Не преодолены также традиционно сложные взаимоотношения между группой Вагнера и структурами МО. Вместе с тем очевидно, что масштаб конфликта растет, и группе Вагнер даже при всём ее опыте и организации может не хватить ресурсов для победы. От слаженности различных групп российских силовиков в регионе зависит общий успех России на африканском континенте», - цитирует Луковенко Telegram-канал Brief.
Он также указал на роль Киева в этом региональном конфликте.
«Операции носят трансграничный характер, имеют высокую сложность, и направлены против значительно превосходящего по численности врага, за спиной у которого стоят и западные страны и Украина», - пишет эксперт.
Тем временем в украинских и западных соцсетях распространяется информация о том что, повстанцы якобы готовятся передать взятых в плен «вагнеровцев» киевскому режиму, так как эти бойцы ранее принимали участие в СВО.
При этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за атакой туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоят страны Запада, передает «Лента.ру».
По его словам, в Буркина-Фасо и в Мали находится американская ЧВК Blackwater.
«Мы понимаем, что за всем этим в первую очередь стоят французы, которые провоцируют, которые финансируют. Это они делают». Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических действий», - заключил он, пообещав ответ на подобные провокации.
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