Рожин: В результате нападения туарегов в Мали преемник Пригожина «Лотос» попал в плен

На севере Мали в результате нападения туарегов на оказавшуюся в засаде группу ЧВК «Вагнер» один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным «Лотос» попал в плен. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, преемника Пригожина уже успели оперативно обменять из плена. До этого ряд Telegram-каналов сообщал о возможной гибели «Лотоса».

При этом Рожин подтвердил смерть автора Telegram-канала «Grey Zone» Никиты Федянина с позывным «Белый».

«Последние шесть месяцев он безвылазно работал по Сирии и странам Африки. Он был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием в руках», - сказал военный эксперт.