Рожин: В результате нападения туарегов в Мали преемник Пригожина «Лотос» попал в плен

На севере Мали в результате нападения туарегов на оказавшуюся в засаде группу ЧВК «Вагнер» один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным «Лотос» попал в плен. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, преемника Пригожина уже успели оперативно обменять из плена. До этого ряд Telegram-каналов сообщал о возможной гибели «Лотоса».

При этом Рожин подтвердил смерть автора Telegram-канала «Grey Zone» Никиты Федянина с позывным «Белый».

«Последние шесть месяцев он безвылазно работал по Сирии и странам Африки. Он был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием в руках», - сказал военный эксперт.

20 погибших и пленные: В Мали туареги разгромили группу ЧВК «Вагнер»

Антон Елизаров возглавил ЧВК «Вагнер» после авиакатастрофы, в которой погибли основатель компании Евгений Пригожин и руководитель ЧВК Дмитрий Уткин.

Ночью 28 июля группа ЧВК «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов в районе города Кидаль на севере Мали. В результате нападения погибли не менее 20 военнослужащих, еще несколько человек были взяты в плен.

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