СМИ: В Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер»
В Мали колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов движения «Координация движений Азавада», сообщает «Лента.ру».
Это случилось в районе города Кидаль. Жертвами стали не менее 20 военнослужащих ЧВК, однако по неподтвержденной информации, выжить не удалось более чем 50 бойцам. Кроме того, туарегам удалось захватить либо уничтожить несколько единиц техники.
Бойцы двигались на подмогу ведущим бой войскам страны. Попавшее в засаду подразделение оказалось без прикрытия с воздуха, так как из-за песчаной бури авиация не могла работать.
Ранее на Кубани поставили памятник основателям ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru