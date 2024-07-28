СМИ: В Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер»

Это случилось в районе города Кидаль. Жертвами стали не менее 20 военнослужащих ЧВК, однако по неподтвержденной информации, выжить не удалось более чем 50 бойцам. Кроме того, туарегам удалось захватить либо уничтожить несколько единиц техники.

Бойцы двигались на подмогу ведущим бой войскам страны. Попавшее в засаду подразделение оказалось без прикрытия с воздуха, так как из-за песчаной бури авиация не могла работать.

Ранее на Кубани поставили памятник основателям ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

