Появились фото наемников из Украины, работающих на туарегов в Африке

На одном из снимков на форме у украинского военного изображен трезубец — государственный символ Украины.

Изначально эти снимки намеревался обнародовать автор известного Telegram-канала Grey Zone Никита (позывные «Белый» и «Пятисотый»). По информации RT, у него также были данные, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами.

Однако автор Telegram-канала погиб в Мали, по одной из версий, в результате нападения туарегов. Информацию о смерти военкора подтвердили в его окружении, сообщает «Лента.ру».

Ранее стало известно, что в Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

