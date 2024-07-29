Появились фото наемников из Украины, работающих на туарегов в Африке
Телеканал RT показал фотографии наемников из Украины в Африке, что доказывает, что они работают с сепаратистами из племени туарегов.
На одном из снимков на форме у украинского военного изображен трезубец — государственный символ Украины.
Изначально эти снимки намеревался обнародовать автор известного Telegram-канала Grey Zone Никита (позывные «Белый» и «Пятисотый»). По информации RT, у него также были данные, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами.
Однако автор Telegram-канала погиб в Мали, по одной из версий, в результате нападения туарегов. Информацию о смерти военкора подтвердили в его окружении, сообщает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что в Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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