Представителям Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарер запретили въезд в Россию

МИД РФ объявил о запрете на въезд в Россию представителям нескольких государств, присоединившихся к антироссийским санкциям, сообщает пресс-служба ведомства.

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В стоп-лист, опубликованный на портале министерства, попали три представителя Гренландии и три представителя Фарерских островов, а также девять представителей Исландии и 16 представителей Норвегии.

«В ответный российский «черный список» внесён ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве объявили о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов палаты общин британского парламента в связи с санкциями Лондона против 386 депутатов Госдумы РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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