Представители РФ не участвуют в заседании Международного суда ООН по иску Украины
Судья Джоан Донохью на открытии заседания суда ООН в Гааге заявила, что представители России не участвуют в разбирательстве по иску Киева к Москве, сообщает ТАСС.
По её словам, она «сожалеет в связи с отсутствием» представителей РФ, однако разбирательство будет продолжено несмотря на отсутствие ответчика.
Представитель украинской стороны Антон Корниевич отметил, что Россия должна вернуться к исполнению международных законов, в противном случае «суду нужно принять меры».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за содействие в эвакуации персонала организации из Украины.
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