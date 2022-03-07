Представители РФ не участвуют в заседании Международного суда ООН по иску Украины

По её словам, она «сожалеет в связи с отсутствием» представителей РФ, однако разбирательство будет продолжено несмотря на отсутствие ответчика.

Представитель украинской стороны Антон Корниевич отметил, что Россия должна вернуться к исполнению международных законов, в противном случае «суду нужно принять меры».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за содействие в эвакуации персонала организации из Украины.