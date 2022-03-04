Генсек ООН поблагодарил Минобороны РФ за помощь в эвакуации своих сотрудников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу поблагодарил его за содействие в эвакуации персонала организации из Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также Гуттериш попросил Шойгу повысить эффективность взаимодействия Минобороны России с ООН для решения гуманитарных вопросов на Украине. Отмечается, что Шойгу поддержал просьбу.

Кроме того, генсек ООН отметил, что организация положительно относится к достигнутым договоренностям России и Украины и надеется на их исполнение.

В ООН также выразили надежду на то, что Россия и Украина смогут оперативно договориться о прекращении огня на украинской территории.

Ранее член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что проводить переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока очень рано.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Минобороны РФООН
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