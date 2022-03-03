Верховная Рада попросила ООН о создании бесполетной зоны над Украиной
Верховная Рада Украины попросила ООН и другие международные организации о немедленном создании бесполетной зоны над территорией страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что такая мера поможет защитить мирное население и объекты культурного наследия.
Кроме того, в Верховной Раде попросили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша быть посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном осудил тему создания гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения Украины из страны.
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