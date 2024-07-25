Представителей Украины не пригласили на заседание Совбеза ООН

По его словам, представители Украины направляли в июле 2024 года некорректно оформленный запрос на участие в заседании Совбеза ООН. Их допустили на заседание лишь по просьбе США. Небензя подчеркнул, что Россия предложила освободить украинских коллег от подготовки и отправки запроса.

Постпред России при ООН сослался на правило 37 временных правил процедуры Совета. Согласно ему, представители не входящих в Совбез ООН государств могут быть допущены к участию в заседании.

Небеня пояснил отказ одного из членов Совбеза пойти на подобный шаг тем, что тот якобы увидел в таком предложении попытку надавить на Евросоюз и Украину.

Ранее Небензя заявил о невозможности помирить Россию и Украину за 24 часа.

