Представителей Украины не пригласили на заседание Совбеза ООН
Украинские представители не были приглашены на заседание Совета безопасности ООН по поствкам Киеву западных вооружений, хотя Россия вносила соответствующее предложение. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
По его словам, представители Украины направляли в июле 2024 года некорректно оформленный запрос на участие в заседании Совбеза ООН. Их допустили на заседание лишь по просьбе США. Небензя подчеркнул, что Россия предложила освободить украинских коллег от подготовки и отправки запроса.
Постпред России при ООН сослался на правило 37 временных правил процедуры Совета. Согласно ему, представители не входящих в Совбез ООН государств могут быть допущены к участию в заседании.
Небеня пояснил отказ одного из членов Совбеза пойти на подобный шаг тем, что тот якобы увидел в таком предложении попытку надавить на Евросоюз и Украину.
Ранее Небензя заявил о невозможности помирить Россию и Украину за 24 часа.
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