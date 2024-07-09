Россия допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США

Украина запросила участие в заседании Совбеза ООН у России, не придерживаясь обычных протокольных процедур. Об этом в своем Telegram-канале сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.

Соколова отметила, что запрос от Украины на участие в заседании, назначенном на 9 июля, содержал всего одну строку требования, лишенную минимальной протокольной вежливости, что не соответствует общепринятым нормам обращения в Совбез ООН.

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Соколова рассказала, что Украина была приглашена на заседание Совбеза ООН после просьбы США, так как не соблюдала установленные протокольные процедуры.

Она подчеркнула, что даже Польша была допущена после официального запроса, в то время как Украина пыталась вмешаться непосредственно, передает «Радиоточка НСН».

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