Россия допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США
Украина запросила участие в заседании Совбеза ООН у России, не придерживаясь обычных протокольных процедур. Об этом в своем Telegram-канале сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.
Соколова отметила, что запрос от Украины на участие в заседании, назначенном на 9 июля, содержал всего одну строку требования, лишенную минимальной протокольной вежливости, что не соответствует общепринятым нормам обращения в Совбез ООН.
Соколова рассказала, что Украина была приглашена на заседание Совбеза ООН после просьбы США, так как не соблюдала установленные протокольные процедуры.
Она подчеркнула, что даже Польша была допущена после официального запроса, в то время как Украина пыталась вмешаться непосредственно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru