Россия допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США

Украина запросила участие в заседании Совбеза ООН у России, не придерживаясь обычных протокольных процедур. Об этом в своем Telegram-канале сообщила политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова.

Соколова отметила, что запрос от Украины на участие в заседании, назначенном на 9 июля, содержал всего одну строку требования, лишенную минимальной протокольной вежливости, что не соответствует общепринятым нормам обращения в Совбез ООН.