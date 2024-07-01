Небензя заявил о невозможности помирить Россию и Украину за 24 часа
1 июля 202422:04
Российско-украинский конфликт не может быть разрешен за один день. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.
Напомним, добиться разрешение российско-украинского противостояния в течение 24 часов не раз обещал бывший американский лидер Дональд Трамп в случае своего переизбрание на пост президента США.
Ранее Россия на один месяц стала председателем Совбеза ООН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru