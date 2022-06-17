Представитель Зеленского заявила, что Украина намерена вернуть Крым военным путём
Представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев намерен вернуть регион в состав страны военным путем, сообщает РИА Новости.
По её словам, после начала спецоперации ВС РФ подходы украинских властей к вопросу возвращения полуострова изменились. В Киеве желают, чтобы первыми на территорию Крыма вступили Вооруженные силы Украины (ВСУ).
«Ключевая позиция - возвращение наших территорий без каких-либо ультиматумов... возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс», - подчеркнула она.
Ташева добавила, что россиян, поселившихся в Крыму после 2014 года, Киев намерен «выдворить».
Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении пообещал украинским военным вернуть контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также над Крымом и Донбассом.
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