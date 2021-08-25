Представитель талибов заявил о хороших отношениях с РФ и Китаем
Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Мохаммад Наим заявил о хороших отношениях с Китаем и Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Al Mayadeen, передает ТАСС.
По словам Наима, Китай и РФ являются соседними государствами Афганистану и их «связывают хорошие отношения». Он отметил, что одной из целей талибов является развитие отношений с соседними государствами.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что после стабилизации обстановки могут установить новые дипломатические отношения с Афганистаном. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не намерена ввязываться в конфликт в Афганистане.
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