Представитель талибов заявил о хороших отношениях с РФ и Китаем

По словам Наима, Китай и РФ являются соседними государствами Афганистану и их «связывают хорошие отношения». Он отметил, что одной из целей талибов является развитие отношений с соседними государствами.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что после стабилизации обстановки могут установить новые дипломатические отношения с Афганистаном. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не намерена ввязываться в конфликт в Афганистане.



