Власти Китая пообещали продолжать помогать Афганистану

Китай намерен продолжать оказывать помощь Афганистану и после установления контроля над республикой радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

В Европарламенте испугались прихода России и Китая в Афганистан

«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования её социально-экономического развития», — цитирует Чжао Лицзянь ТАСС.

Кроме того, в МИД КНР отметили, что после стабилизации обстановки могут установить новые дипломатические отношения с Афганистаном, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистанКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры