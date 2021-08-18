Власти Китая пообещали продолжать помогать Афганистану
Китай намерен продолжать оказывать помощь Афганистану и после установления контроля над республикой радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования её социально-экономического развития», — цитирует Чжао Лицзянь ТАСС.
Кроме того, в МИД КНР отметили, что после стабилизации обстановки могут установить новые дипломатические отношения с Афганистаном, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Большой противолодочный корабль Северного флота вошел в Средиземное море
- В Курске обнаружены останки не менее 29 человек
- Жириновский вспомнил, как его чуть не сожгли во время путча ГКЧП
- Власти Китая пообещали продолжать помогать Афганистану
- В Москве за восемь лет число выпускников-медалистов выросло в 2,5 раза
- Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей
- В СПЧ призвали россиян забыть о четырехдневной рабочей неделе
- Шойгу предрек гибель человечества из-за неправильного потребления
- В Крыму задержали двух главарей ячейки «Хизб ут-Тахрир»
- Горбачев назвал ответственных за развал СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru