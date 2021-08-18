Власти Китая пообещали продолжать помогать Афганистану

«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования её социально-экономического развития», — цитирует Чжао Лицзянь ТАСС.

Кроме того, в МИД КНР отметили, что после стабилизации обстановки могут установить новые дипломатические отношения с Афганистаном, сообщает RT.

