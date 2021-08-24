Путин заявил, что Россия не намерена ввязываться в конфликт в Афганистане
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти внимательно следят за тревожной ситуацией, которая сложилась в Афганистане, сообщает РИА Новости.
Выступая на съезде «Единой России» российский лидер отметил, что Россия активно взаимодействует со своими союзниками по ОДКБ, но не намерена вмешиваться в конфликт, который длится в Афганистане уже несколько десятилетий.
«Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт «всех против всех», - подчеркнул Путин.
Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что ситуация в Афганистане сложная, однако она не несёт прямой угрозы для России
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