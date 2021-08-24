США начали вывод оставшихся военных в Афганистане
Оставшихся американских военных начали выводить из Афганистана. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на официальные лица страны.
«Вывод военных продолжается. Мы все еще можем защитить аэропорт», - приводит телеканал слова чиновника.
Сегодня в кабульском аэропорту находится меньше американских военнослужащих, чем вчера, отмечает телеканал.
Fox News также указал на то, что на новой конференции Пентагона примечательным стало то, что численность американских войск в Афганистане не упоминалась. Между тем, в течение нескольких дней количество американских военных, находящихся в кабульском аэропорту, было частью ежедневного выпуска информации.
Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров стран "Большой семерки" заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.
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