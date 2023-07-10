Представитель ЕС Масрали заявила о поддержке поставок Киеву кассетных боеприпасов

Европейский союз поддерживает поставки Киеву кассетных боеприпасов для самообороны. Такое заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали, слова которой приводит ТАСС.

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Она отметила, что выбор конкретных боеприпасов для поставок находится на усмотрении самих США и Украины. Масрали подчеркнула, что партнеры Киева серьезно подходят к передаче боеприпасов.

Ранее, 10 июля, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ. При этом он отмечал, что Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВСУ

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