Представитель ЕС Масрали заявила о поддержке поставок Киеву кассетных боеприпасов
Европейский союз поддерживает поставки Киеву кассетных боеприпасов для самообороны. Такое заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что выбор конкретных боеприпасов для поставок находится на усмотрении самих США и Украины. Масрали подчеркнула, что партнеры Киева серьезно подходят к передаче боеприпасов.
Ранее, 10 июля, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ. При этом он отмечал, что Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru