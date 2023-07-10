Представитель ЕС Масрали заявила о поддержке поставок Киеву кассетных боеприпасов

Она отметила, что выбор конкретных боеприпасов для поставок находится на усмотрении самих США и Украины. Масрали подчеркнула, что партнеры Киева серьезно подходят к передаче боеприпасов.

Ранее, 10 июля, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ. При этом он отмечал, что Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».

