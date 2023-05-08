Представитель Эрдогана обвинил Запад в поддержке продолжения украинского конфликта

Запад выступает против прекращения конфликта на Украине и осложняет поиски путей урегулирования кризиса. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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По его словам, отношения между РФ и Западом стали «холодной войной 2.0», пишет Ura.ru.

«Международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения», — отметил Калын в эфире телеканала Habertürk.

По словам представителя турецкого лидера, у Анкары есть соответствующая «перспектива», над которой ведется работа.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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