Представитель Эрдогана обвинил Запад в поддержке продолжения украинского конфликта
8 мая 202309:06
Запад выступает против прекращения конфликта на Украине и осложняет поиски путей урегулирования кризиса. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, отношения между РФ и Западом стали «холодной войной 2.0», пишет Ura.ru.
«Международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения», — отметил Калын в эфире телеканала Habertürk.
По словам представителя турецкого лидера, у Анкары есть соответствующая «перспектива», над которой ведется работа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru