Предсказавший развал СССР историк прогнозирует угрозу НАТО от РФ

На Западе не видят масштаб проблемы в стремлении России остановить НАТО. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro.

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Ученый в 1976 году предсказал распад СССР. Сейчас он указывает на то, что Москва имеет все шансы победить НАТО. Кремлю пришлось пойти на превентивные меры, когда США начали вооружать Украину по образцу армий НАТО. Таким образом, Вашингтон недооценил силы Москвы, провоцируя конфликт на Украине.

«Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы», — подчеркнул он.

Также Тодд заявило провале санкционной политики США в отношении России. Он обратил внимание, что получился обратный эффект, и «Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить».

Ранее кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг считает, что введение войск НАТО на Украину может привести к третьей мировой войне.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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