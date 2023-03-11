В США предрекли третью мировую войну в случае ввода войск НАТО на Украину

Яен призвал Запад «еще раз подумать», прежде чем пойти на подобный шаг. По словам политика, ввод сил НАТО на украинскую территорию — «безумие».

«Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», — считает Янг.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир оказался на грани новой мировой войны из-за «одержимых подталкиванием Украины к НАТО».

