В США предрекли третью мировую войну в случае ввода войск НАТО на Украину
Введение войск НАТО на Украину может привести к третьей мировой войне, считает демократ, кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг. Об этом политик написал в Twitter.
Яен призвал Запад «еще раз подумать», прежде чем пойти на подобный шаг. По словам политика, ввод сил НАТО на украинскую территорию — «безумие».
«Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», — считает Янг.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир оказался на грани новой мировой войны из-за «одержимых подталкиванием Украины к НАТО».
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