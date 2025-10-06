Над Россией сбили 251 украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 251 беспилотник ВСУ. Об этом заявило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указали в ведомстве.
Военные сбили 40 дронов в Крыму, 34 – в Курской области, 30 – в Белгородской, 20 – в Нижегородской, 17 – в Воронежской области, 11 – в Краснодарском крае. Еще по восемь беспилотников уничтожили над Брянской и Тульской областями, четыре – над Рязанской, по два – над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Орловской, по одному – над Липецкой и Московским регионом.
Кроме того, ПВО ликвидировала 62 дрона над акваторией Черного моря и пять БПЛА над Азовским морем.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе нейтрализовали около 10 украинских БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
- Над Россией сбили 251 украинский беспилотник
- СМИ: Китай получает нефть из Ирана в обмен на строительство инфраструктуры
- Зависящие от соцпенсий выплаты могут проиндексировать на 14,8% в 2026 году
- СМИ: Понедельники наиболее утомительны для мозга и тела
- Захарова высмеяла Мерца, заявившего о «связи» России с БПЛА в Германии
- Владелец дома, в который врезалась дочь Цапка, отказался от претензий
- Предложено использовать вышки сотовой связи для предупреждения о БПЛА
- В Госдуме предложили бесплатное питание для учителей
- СМИ: После взрывов в Харькове произошел частичный блэкаут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru