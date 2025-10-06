Над Россией сбили 251 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 251 беспилотник ВСУ. Об этом заявило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указали в ведомстве.

Военные сбили 40 дронов в Крыму, 34 – в Курской области, 30 – в Белгородской, 20 – в Нижегородской, 17 – в Воронежской области, 11 – в Краснодарском крае. Еще по восемь беспилотников уничтожили над Брянской и Тульской областями, четыре – над Рязанской, по два – над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Орловской, по одному – над Липецкой и Московским регионом.

Кроме того, ПВО ликвидировала 62 дрона над акваторией Черного моря и пять БПЛА над Азовским морем.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе нейтрализовали около 10 украинских БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.

