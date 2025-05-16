На предприятии в Башкирии произошел взрыв
Взрыв прогремел на предприятии по производству парафина «Свеча» в башкирском Салавате. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«В 07.49 (мск)... поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" в предприятии ООО "Свеча"», - указали в ведомстве.
По данным МЧС, есть пострадавшие. Под завалами здания может находиться один человек.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, в результате взрыва произошло возгорание парафина на площади 50 квадратных метров. Предварительно, пострадали четыре человека.
Ранее взрыв и пожар произошли на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, пострадали четверо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru