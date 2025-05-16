На предприятии в Башкирии произошел взрыв

Взрыв прогремел на предприятии по производству парафина «Свеча» в башкирском Салавате. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В 07.49 (мск)... поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" в предприятии ООО "Свеча"», - указали в ведомстве.

По данным МЧС, есть пострадавшие. Под завалами здания может находиться один человек.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, в результате взрыва произошло возгорание парафина на площади 50 квадратных метров. Предварительно, пострадали четыре человека.

Ранее взрыв и пожар произошли на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, пострадали четверо.

