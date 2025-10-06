Зависящие от соцпенсий выплаты могут проиндексировать на 14,8% в 2026 году
Выплаты, которые зависят от размера социальных пенсий, намерены проиндексировать в России на 14,8% с 1 апреля 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные проекта федерального бюджета.
«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен… на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%... с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий», - отмечает агентство.
При этом в 2027 году ожидается индексация этих выплат на 6,8%, в 2028-м - на 4,0%.
В текущем году правительство России с 1 апреля проиндексировало социальные пенсии на 14,75%, напоминает Ura.ru. Так же было повышено государственное пенсионное обеспечение ряда категорий граждан.
