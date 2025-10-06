СМИ: Китай получает нефть из Ирана в обмен на строительство инфраструктуры
Китай обходит санкции США на поставки нефти из Ирана и международные платежные системы, закупая сырье практически по бартеру. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране», - отмечается в материале.
В этом механизме якобы задействована страховая компания из КНР с высочайшим уровнем секретности. По данным источников, в прошлом году через него прошло до $8,4 млрд в виде нефтяных платежей для финансирования работ Китая по крупным инфраструктурным проектам.
Ранее СМИ сообщили, что Пекин начал формировать инфраструктуру для регулярного импорта сжиженного природного газа из российского проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под американскими санкциями, пишет Ura.ru. Компании Китая организуют закупку и транспортировку топлива через компанию-посредника.
