СМИ: Китай получает нефть из Ирана в обмен на строительство инфраструктуры

Китай обходит санкции США на поставки нефти из Ирана и международные платежные системы, закупая сырье практически по бартеру. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране», - отмечается в материале.

В этом механизме якобы задействована страховая компания из КНР с высочайшим уровнем секретности. По данным источников, в прошлом году через него прошло до $8,4 млрд в виде нефтяных платежей для финансирования работ Китая по крупным инфраструктурным проектам.

Ранее СМИ сообщили, что Пекин начал формировать инфраструктуру для регулярного импорта сжиженного природного газа из российского проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под американскими санкциями, пишет Ura.ru. Компании Китая организуют закупку и транспортировку топлива через компанию-посредника.

