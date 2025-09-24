«Газпром нефтехим Салават» подвергся атаке дронов
24 сентября 202509:15
Беспилотники атаковали комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.
«"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке... Выясняем степень повреждений», - написал он.
На месте ЧП находятся экстренные службы, принимаются меры по тушению пожара.
На минувшей неделе «Газпром нефтехим Салават» атаковали два БПЛА, произошло возгорание, никто не пострадал, пишет 360.ru.
