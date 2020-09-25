Аналитик объяснил предложение Путина США по кибербезопасности

Президент России Владимир Путин предложил перезагрузить отношения в сфере коммуникационных технологий и обменяться гарантиями невмешательства в выборы, в том числе с использованием этих технологий вновь предложил США. Об этом говорится в заявлении Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности, которое размещено на сайте Кремля.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в эфире НСН объяснил, о каких формах сотрудничества идет речь.

«Если мы говорим о вмешательстве в выборы, то речь идет не о технической части – влезли в систему, пересчитали голоса, нарисовали другие. Нет, речь идет об использовании современных методов, технологий и платформ для манипулирования общественным мнением», - сказал Ульянов.