Аналитик объяснил предложение Путина США по кибербезопасности
Гарантии невмешательства в выборы в теории нужны всем, а нужны ли они американцам - покажет реакция Вашингтона, заявил НСН руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Президент России Владимир Путин предложил перезагрузить отношения в сфере коммуникационных технологий и обменяться гарантиями невмешательства в выборы, в том числе с использованием этих технологий вновь предложил США. Об этом говорится в заявлении Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности, которое размещено на сайте Кремля.
Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в эфире НСН объяснил, о каких формах сотрудничества идет речь.
«Если мы говорим о вмешательстве в выборы, то речь идет не о технической части – влезли в систему, пересчитали голоса, нарисовали другие. Нет, речь идет об использовании современных методов, технологий и платформ для манипулирования общественным мнением», - сказал Ульянов.
Он выразил уверенность, что предлагаемое Путиным сотрудничество было бы выгодно всем странам.
«По реакции американцев можно понять, нужны им такие гарантии или нет. В теории все страны заинтересованы, чтобы выборы проходили ровно и спокойно. И чтобы в области кибербезопасности было сотрудничество. Это важно, потому что расследование преступлений в этой сфере очень затруднено. Для этого нужно получать данные из самых разных источников, от разных телекоммуникационных провайдеров, на разных узлах сети. Если налажено сотрудничество, то легче запросить информацию у коллег в другой стране», - заключил эксперт.
Ранее Владимир Ульянов заявил НСН, что оценить масштаб готовящейся кибератаки США на Россию пока сложно, но подготовка к ее отражению ведется непрерывно.
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