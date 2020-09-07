Названы источники кибератак во время голосования по поправкам в Конституцию
Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских рассказал об источниках DDoS-атак на государственные органы России во время проведения голосования по поправкам в Конституцию.
В ходе конференции ОБСЕ по кибербезопасности Крутских подчеркнул, что они происходили с территории США, Великобритании и Украины, а также ряда стран СНГ, отмечает ТАСС.
К слову, в конце августа стало известно, что большинство компьютерных атак в мире осуществляется с использованием инфраструктуры, расположенной в США. Как пишут «Аргументы и факты», об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. Он подчеркнул, что в 2016-2019 годах американцы были причастны к 40-75% кибератак в зависимости от типа вредоносных действий.
Эти факты старательно замалчиваются оппонентами, добавил Храмов. По его словам, статистика же наглядно опровергает вымыслы о якобы существующей «российской угрозе» в информационном пространстве, подчеркивает RT.
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