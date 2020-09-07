Названы источники кибератак во время голосования по поправкам в Конституцию

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских рассказал об источниках DDoS-атак на государственные органы России во время проведения голосования по поправкам в Конституцию.

В ходе конференции ОБСЕ по кибербезопасности Крутских подчеркнул, что они происходили с территории США, Великобритании и Украины, а также ряда стран СНГ, отмечает ТАСС.