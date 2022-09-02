«Право мертвой руки»: Токаеву посоветовали отречься от Назарбаева для победы на выборах
В Казахстане ком проблем и Токаеву не хватит двух лет, которые у него остались до истечения полномочий, чтобы решить все вопросы, сказал НСН казахстанский политический деятель Булат Султанов.
Избиратели могут поддержать Касыма-Жомарт Токаева на выборах, но для этого ему еще надо окончательно избавиться от политического наследства бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-директор Казахстанского института стратегических исследований, политический деятель Булат Султанов.
1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу объявил досрочные выборы главы государства. Они пройдут осенью 2022 года. Кроме того, Токаев предложил ограничить сроки президентских полномочий: по его замыслу, избираться можно будет на 7 лет, но только один раз. Султанов считает, что проблемы, накопившиеся в стране, Токаев просто не успеет исправить за оставшиеся 2 года до истечения полномочий.
«Видимо, это решение связано с ситуацией, которая складывается в мире. Следующие выборы в Казахстане должны были состояться в 2024 году. Созрел ком проблем, но как к ним подступиться, никто не знает. Ситуация в Казахстане характерна для всего постсоветского пространства – рост инфляции, положение обычных людей ухудшается, увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Самое главное, чего я не увидел в послании, кто защищает работников? Есть проблемы в отношениях между работодателями и наемными сотрудниками. Вот он и решил предложить увеличить президентский срок до 7 лет. Видимо, считает, что за 2 года не успеет расчистить авгиевы конюшни, а за 7 лет это сможет сделать», - сказал Султанов.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что Токаев может заручиться поддержкой электората, но при условии, что проведет «деназарбаевизацию» в стране.
«Один мандат Токаев уже получил, когда летом провели референдум по Конституции. Населению хотелось бы избавиться от наследия Назарбаева, поэтому референдум как раз и проходил под этим знаком, чтобы отказаться от прежней структуры власти. Казахстану нужна деназарбаевизация, как была в СССР десталинизация. В средневековье было понятие «право мертвой руки», вот и в Казахстане сохраняется право мертвой руки Назарбаева, которое пронизывает все структуры общества. Надо это отсечь и начинать с чистого листа. Если Токаев оседлает эту тему, то победит уверенно на выборах», - резюмировал Султанов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) республики в 2023 году.
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