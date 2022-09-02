«Право мертвой руки»: Токаеву посоветовали отречься от Назарбаева для победы на выборах

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что Токаев может заручиться поддержкой электората, но при условии, что проведет «деназарбаевизацию» в стране.

«Один мандат Токаев уже получил, когда летом провели референдум по Конституции. Населению хотелось бы избавиться от наследия Назарбаева, поэтому референдум как раз и проходил под этим знаком, чтобы отказаться от прежней структуры власти. Казахстану нужна деназарбаевизация, как была в СССР десталинизация. В средневековье было понятие «право мертвой руки», вот и в Казахстане сохраняется право мертвой руки Назарбаева, которое пронизывает все структуры общества. Надо это отсечь и начинать с чистого листа. Если Токаев оседлает эту тему, то победит уверенно на выборах», - резюмировал Султанов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) республики в 2023 году.

