Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства

«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего», — заявил глава государства.

Казахский лидер подчеркнул, что готов сократить срок своих полномочий и принять участие во внеочередных выборах, отмечает РИА ФАН.

Токаев также предложил изменить законодательство и выбирать президента на один семилетний срок, пишет Ura.ru.

