Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил осенью текущего года провести внеочередные выборы главы республики. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего», — заявил глава государства.
Казахский лидер подчеркнул, что готов сократить срок своих полномочий и принять участие во внеочередных выборах, отмечает РИА ФАН.
Токаев также предложил изменить законодательство и выбирать президента на один семилетний срок, пишет Ura.ru.
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