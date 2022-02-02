Парламент Казахстана отменил согласование политики республики с Назарбаевым

Парламент Казахстана отменил необходимость согласования политики республики с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает ТАСС.

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Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) поддержали предложенные сенатом поправки к законодательству, предполагающие в том числе отмену согласования основных направлений внешней и внутренней политики с бывшим главой государства, отмечает RT.

Поправки считаются в целом принятыми парламентом, внесение изменений в законодательство должен утвердить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Назарбаев лишили пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, также экс-президент оставил пост председателя правящей партии «Нур Отан», напоминает Ura.ru.

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Фото: nurotan.kz
ТЕГИ:КазахстанНазарбаев
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