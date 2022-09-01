Токаев предложил провести в 2023 году досрочные парламентские выборы

Глава государства отметил, что все институциональные изменения в соответствии с конституционной реформой необходимо завершить до конца года.

«Предлагаю провести выборы в мажилис и маслихаты (местные представительные органы в республике. — НСН) всех уровней в первой половине следующего года», — подчеркнул Токаев.

Ранее лидер Казахстана предложил провести в стране внеочередные президентские выборы, они могут состояться осенью этого года, напоминает телеканал «360». Кроме того, Токаев выступил с идеей ограничить полномочия президента одним семилетним сроком, отмечает «Свободная пресса».

