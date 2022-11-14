«Права и свободы нейтрализованы»: В КПРФ намерены ограничить власть президента

Накануне сообщалось, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил разработать новую Конституцию России. По его словам, новый основной закон страны нужно создать на основе «брежневской» и «сталинской» Конституций СССР. Юрий Синельщиков отметил, что в Конституции необходимо прописать гарантии прав и свобод.

«Права и свободы человека и гражданина обязательно сохранятся все те, которые сейчас прописаны. Мы хотим к этому делу приписать всякого рода гарантии. Например, право на митинги и демонстрации нужно в Конституции гарантировать так, чтобы не ограничивать его налево и направо. Многие права и свободы фактически нейтрализованы законодательством и многие из них не работают. Мы хотим прописать гарантии того, чтобы все права и свободы реально были, существовали и не были просто декларациями. Федеративное устройство мы менять не собираемся. Что касается власти президента, ее нужно существенно ограничить в пользу парламента. Права парламента, наоборот, должны быть существенно расширены. Есть очень много того, что пришло в Конституцию под власть президента, это совершенно излишне», - сказал Синельщиков.

Он отметил, что также необходимо внести в Конституцию положение, согласно которому граждане смогут выбирать судей всех уровней. Кроме того, Синельщиков указал, что нужно усилить и местное самоуправление, обеспечить единство, чтобы «не было разношерстности».