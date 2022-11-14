«Права и свободы нейтрализованы»: В КПРФ намерены ограничить власть президента
В Конституцию пришло очень много положений под власть президента, они абсолютно лишние, отметил в эфире НСН юрист Юрий Синельщиков.
В Конституцию России необходимо внести положение, которое существенно ограничит власть президента в пользу парламента, также нужно гарантировать свободу митингов и демонстраций, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил разработать новую Конституцию России. По его словам, новый основной закон страны нужно создать на основе «брежневской» и «сталинской» Конституций СССР. Юрий Синельщиков отметил, что в Конституции необходимо прописать гарантии прав и свобод.
«Права и свободы человека и гражданина обязательно сохранятся все те, которые сейчас прописаны. Мы хотим к этому делу приписать всякого рода гарантии. Например, право на митинги и демонстрации нужно в Конституции гарантировать так, чтобы не ограничивать его налево и направо. Многие права и свободы фактически нейтрализованы законодательством и многие из них не работают. Мы хотим прописать гарантии того, чтобы все права и свободы реально были, существовали и не были просто декларациями. Федеративное устройство мы менять не собираемся. Что касается власти президента, ее нужно существенно ограничить в пользу парламента. Права парламента, наоборот, должны быть существенно расширены. Есть очень много того, что пришло в Конституцию под власть президента, это совершенно излишне», - сказал Синельщиков.
Он отметил, что также необходимо внести в Конституцию положение, согласно которому граждане смогут выбирать судей всех уровней. Кроме того, Синельщиков указал, что нужно усилить и местное самоуправление, обеспечить единство, чтобы «не было разношерстности».
«Что касается судебной власти, то здесь необходима основательная реформа, которая сводится к необходимости выбора судей всех уровней. Народ должен избирать как минимум мировых судей, судей районного уровня, а также субъектов. Вышестоящие судьи, возможно, должны будут избираться соответствующими органами власти. Местное самоуправление нужно усиливать, нужно сделать некое единство, чтобы не было разношерстности. Обеспечить реальные бюджеты местных органов власти. Кроме того, в Конституции сказано, что смертная казнь может применяться в исключительных случаях как временная мера. По нашему мнению, она действительно может применяться в исключительных случаях: террористические акты, массовые убийства, геноцид и прочее», - резюмировал Синельщиков.
Согласно статье 134 основного закона, предлагать изменения в текст Конституции могут президент, Совет Федерации, Государственная дума, правительство, законодательные органы субъектов Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов СФ или депутатов Госдумы. Поправки в конституцию могут быть внесены указом президента РФ, федеральным конституционным законом, законом РФ о поправке к конституции.
В случае, если их изменение поддержат три пятых от общего числа членов Совета Федерации и Госдумы, производится созыв Конституционного собрания. Оно должно принять решение о сохранении действующего основного закона или разработать проект новой Конституции. Новый основной закон может быть принят самим Конституционным собранием двумя третями голосов от общего числа делегатов, либо вынесен на всенародное голосование. В последнем случае Конституция считается принятой, если ее поддержали более половины принявших участие в голосовании (оно считается состоявшимся только при участии более половины избирателей).
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