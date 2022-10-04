Конституционный комитет Совфеда поддержал законы о присоединении новых регионов к России
Конституционный комитет Совета Федерации РФ поддержал и рекомендовал одобрить законы о принятии Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне Госдума ратифицировала договоры о присоединении новых регионов к РФ и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы, напоминает Ura.ru.
Законы подразумевают, что с 30 сентября жители новых субъектов РФ признаются гражданами страны. ДНР и ЛНР сохранят названия и статус республик, Херсонская и Запорожская области сохранят статус областей, отмечает телеканал «360». Новые субъекты также сохранят границы, существовавшие на день их образования и присоединения.
Ожидается, что юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов будет завершена на текущей неделе.
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