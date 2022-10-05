Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции РФ с изменениями

Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с внесёнными изменениями в связи с включением в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в 65 статью Основного закона. Ранее сегодня глава государства подписал соответствующие конституционные законы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Новые территории включены в состав РФ после проведённых на них референдумов. Сегодня же были опубликованы указы о назначении временно исполняющих обязанности новых субъектов,

