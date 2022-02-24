Прагматизм и мир: Политолог не поверил в санкции от Эрдогана

Турция не присоединится к европейским санкциям против России и уж тем более не будет ограничивать въезд россиян, несмотря на поддержку территориальной целостности Украины, сказал азербайджанский политолог Тофик Аббасов в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН».

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что безрассудное поведение России вынуждает быть осторожными с россиянами, желающими приехать в Европу, сообщает Reuters.