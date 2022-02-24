Прагматизм и мир: Политолог не поверил в санкции от Эрдогана
Для Эрдогана важно сохранить экономические преференции и хорошие отношения со всеми соседями, уверен политолог Тофик Аббасов.
Турция не присоединится к европейским санкциям против России и уж тем более не будет ограничивать въезд россиян, несмотря на поддержку территориальной целостности Украины, сказал азербайджанский политолог Тофик Аббасов в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН».
Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что безрассудное поведение России вынуждает быть осторожными с россиянами, желающими приехать в Европу, сообщает Reuters.
«Я думаю, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган не присоединится к санкциям. Вопрос территориальной целостности болезненный во всех отношениях, и вдоль, и поперек, и по диагонали, и по вертикали. На этой платформе, на вопросе территориальной целостности всегда все однозначно говорят «да, мы за». Этот принцип поддерживается автоматом и на дежурном уровне, к нему не придерешься, на нем строится целая конфигурация взаимоотношений. Но, с другой стороны, то, что происходит между Украиной и Россией, это болезненно. Например, Азербайджан имеет хорошие отношения и с Грузией, и с Россией. И там была война, и там сейчас происходит. Этот вопрос деликатный для третьих сторон. Тут вопрос не в том, кого мы выбираем, а в том, что мы всегда выступаем за мирное решение вопроса. В данном случае у Турции такая же обстановка. Уже вопрос перешел этическую черту, поздно об этом говорить. Но я более чем убежден, что как для Азербайджана являются важными и Россия, и Украина, так же и для Турции. Я думаю, что Эрдоган не будет поддерживать политику санкций, он завязан на российском направлении, у него большие ожидания от него. Есть основы для взаимовыгодного взаимодействия. На политическом уровне он будет поддерживать территориальную целостность Украину, а в прикладном плане он не будет терять тех позиций, которые обещают новые преференции на российском направлении. Я думаю, именно прагматизм требует такого подхода», - отметил Аббасов.
Запреты на выдачу виз россиянам со стороны Евросоюза звучат под давлением США, Турции это невыгодно и она не будет присоединяться к этим санкциям, добавил он.
«Гипотетически даже не могу допустить это. Евросоюз вынужден действовать под диктовку Вашингтона, тут активизируется фактор НАТО. Западное сообщество вело с самого начала к тому, чтобы была война между Украиной и Россией: Турция никак не хотела, чтобы два славянских народа воевали, а вот Запад на это шел, выделил техники на миллиард долларов. Если бы западный полюс был заинтересован, он мог бы решить вопросы инфраструктуры, энергетической безопасности, а по тому, как миллионы выходцев из Украины задействованы на подработке на второстепенных работах в Европе, видно, насколько европейские страны были готовы к тому, чтобы подтолкнуть два братских народа, чтобы они воевали между собой. ЕС и объединенный Запад – это одно, а Турция – это другое. Турция заинтересована в российских поставках, и потом, она представляет базовый сегмент туристического комплекса, Россия на нем завязана. В этом отношении Эрдоган не будет рисковать, я не верю в это, даже гипотетически этого не допускаю», - заверил политолог.
Ранее Киев обратился в Евросоюз с просьбой об оказании экстренной помощи. Об этом на своей странице в Twitter проинформировал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.
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