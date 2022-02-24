Украина обратилась за помощью к ЕС

По его словам, украинское руководство через Механизм гражданской защиты Европейского союза обратилось за срочной помощью в медицинских средствах.

Ленарчич призвал все государства входящие в ЕС, а также сочувствующие Украине страны откликнутся на призывы Киева и предоставить ему все необходимое.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам с украинским руководством.

