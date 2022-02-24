Украина обратилась за помощью к ЕС
Киев обратился в Евросоюз с просьбой об оказании экстренной помощи. Об этом на своей странице в Twitter проинформировал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.
По его словам, украинское руководство через Механизм гражданской защиты Европейского союза обратилось за срочной помощью в медицинских средствах.
Ленарчич призвал все государства входящие в ЕС, а также сочувствующие Украине страны откликнутся на призывы Киева и предоставить ему все необходимое.
Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам с украинским руководством.
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