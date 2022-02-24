«Мир призовет к ответу»: Запад не оценил «демилитаризацию» Украины

Вслед за ним отреагировал и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы резко осуждаем неоправданную российскую атаку на Украину. В эти темные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые лицом к лицу столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свои жизни. Мы привлечем Кремль к ответственности», - написал он в своем Twitter.

Евросоюз также выпустил заявление, в котором призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Экстренное заседание по ситуации на Украине собрали и в НАТО.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Путина немедленно прекратить конфликт и отозвать войска. Он предупредил, что ситуация может обернуться «худшей войной с начала века», и призвал Путина остановиться во имя человечества. Генсек также выразил сожаление из-за того, что война все же была начата.



«Наступил самый печальный момент в моей карьере на посту генерального секретаря», - цитирует Гутерреша РИА Новости.

Кроме того, турецкий телеканал A Haber передавал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим российским коллегой после объявления о начале военной операции в Донбассе. Ранее Эрдоган заявлял, что не готов отказаться ни от Москвы, ни от Киева, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины.