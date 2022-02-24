«Мир призовет к ответу»: Запад не оценил «демилитаризацию» Украины
Осуждение России за военную операцию высказывают как страны Запада, так и географически далекие от него государства, включая Южную Корею и Японию.
Решение ввести войска на территорию Украины не осталось незамеченным на Западе. Президент США Джо Байден отметил, что ночью президент Украины Владимир Зеленский экстренно позвонил ему. По результатам переговоров США начали готовить международную поддержку.
«Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неоправданного нападения российской армии. США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», - указано в заявлении американского президента, которое опубликовано на сайте Белого дома.
Вслед за ним отреагировал и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы резко осуждаем неоправданную российскую атаку на Украину. В эти темные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые лицом к лицу столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свои жизни. Мы привлечем Кремль к ответственности», - написал он в своем Twitter.
Евросоюз также выпустил заявление, в котором призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Экстренное заседание по ситуации на Украине собрали и в НАТО.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Путина немедленно прекратить конфликт и отозвать войска. Он предупредил, что ситуация может обернуться «худшей войной с начала века», и призвал Путина остановиться во имя человечества. Генсек также выразил сожаление из-за того, что война все же была начата.
«Наступил самый печальный момент в моей карьере на посту генерального секретаря», - цитирует Гутерреша РИА Новости.
Кроме того, турецкий телеканал A Haber передавал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим российским коллегой после объявления о начале военной операции в Донбассе. Ранее Эрдоган заявлял, что не готов отказаться ни от Москвы, ни от Киева, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины.
С заявлениями выступили МИД ряда стран, включая Германию, Турцию, Китай, Индию. В иностранных ведомствах этих стран объявили эвакуацию своих граждан из Украины. Официальное осуждение России высказали Дания, Нидерланды, Чехия, Финляндия. Озабоченность ситуацией и готовность к новым санкциям выразили Япония и Канада.
Южная Корея объявила, что присоединится к санкциям против России, если начнется полномасштабное вторжение российских войск на Украину. Такое заявление опубликовал МИД страны ранее в четверг.
РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента передает, что посольство Украины в Москве прекратило прием граждан и не будет вести его в ближайшее время. Ранее Зеленский сообщал, что Украина рассматривает возможность разрыва дипотношений с Россией.
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