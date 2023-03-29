«Позорный поступок». В Евросоюзе раскритиковали приговор Алексею Москалеву
Пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано назвал «позорным поступком» приговор 53-летнему жителю Тульской области Алексею Москалеву, которого осудили на два года колонии по делу о дискредитации армии, сообщает Telegram-канал «ЕС – в России».
По его словам, вместо того, чтобы «наказывать детей и родителей по политическим причинам», России следует «соблюдать свою конституцию и международные обязательства».
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН выразила мнение, что Алексею Москалеву, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок, назначили слишком суровое наказание, а тот факт, что девочку отправили в приют, должен быть на совести местных органов опеки и педагогов ребёнка.
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- «Позорный поступок». В Евросоюзе раскритиковали приговор Алексею Москалеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru