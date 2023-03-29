«Позорный поступок». В Евросоюзе раскритиковали приговор Алексею Москалеву

По его словам, вместо того, чтобы «наказывать детей и родителей по политическим причинам», России следует «соблюдать свою конституцию и международные обязательства».

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН выразила мнение, что Алексею Москалеву, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок, назначили слишком суровое наказание, а тот факт, что девочку отправили в приют, должен быть на совести местных органов опеки и педагогов ребёнка.

