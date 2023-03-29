Песков: Ситуация с дочерью Москалева связана с неисполнением родительских обязанностей

Участие органов опеки в ситуации с дочерью жителя Тульской области Алексея Москалева связано не с уголовным делом против него за дискредитацию армии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что участие органов опеки связано с плачевным состоянием исполнения родительских обязанностей. По словам Пескова, это началось давно.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН выразила мнение, что отцу школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, назначили слишком суровое наказание. По ее словам, тот факт, что девочку отправили в приют, должен быть на совести местных органов опеки и педагогов ребенка.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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