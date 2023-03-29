Песков: Ситуация с дочерью Москалева связана с неисполнением родительских обязанностей

Он отметил, что участие органов опеки связано с плачевным состоянием исполнения родительских обязанностей. По словам Пескова, это началось давно.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН выразила мнение, что отцу школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, назначили слишком суровое наказание. По ее словам, тот факт, что девочку отправили в приют, должен быть на совести местных органов опеки и педагогов ребенка.

